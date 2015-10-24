السلبية الأولى .. المعلم وميدو حبايب في تعادل المقاولون ضد الإسماعيلي

تعادل المقاولون العرب بلا أهداف مع الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

المقاولون العرب بقيادة حسن شحاتة حقق نقطته الأولى في الدوري بينما وصل الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو إلى النقطة الرابعة.

ولم تشهد المباراة العديد من الفرص باستثناء محاولات قليلة على مرمى الفريقين واعتراضات على ضربات جزاء لم تحتسب.

وكاد الإسماعيلي أن يخطف الفوز عن طريق إيمانويل باناهيني إلا أن دفاع المقاولون وقف بالمرصاد.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وهو أول تعادل سلبي في الدوري المصري.

ووصل الإسماعيلي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط. بينما وصل المقاولون العرب إلى المركز الـ12 برصيد نقطة.