رغم التعادل.. الإسماعيلي: نجحنا في كسر عقدة المقاولون

أبدى سعفان الصغير المدرب العام لنادي الإسماعيلي رضاه عن النتيجة التي حققها فريقه بالتعادل أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف مع المقاولون في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الأخير.

وتحدث الصغير لقناة "النيل للرياضة" فور نهاية المباراة قائلا:"نتيجة مرضية بالنسبة لنا".

وأضاف"كسرنا العقدة التي لازمتنا خلال الفترة الأخيرة بالخسارة في ملعب المقاولون ولكننا خرجنا بنتيجة جيدة اليوم".

وواصل"حاولنا استغلال انخفاض العامل البدني لدى المقاولون بالزيادة الهجومية في الشوط الثاني ولكن لم ننجح في استغلال الفرص".

وأتم"بشكل عام نحن نشعر بالرضا عن النتيجة".