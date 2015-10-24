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مؤتمر ميدو - عن الغضب والحزن والفخر بسبب الإسماعيلي والمقاولون والمعلم

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مؤتمر ميدو - عن الغضب والحزن والفخر بسبب الإسماعيلي والمقاولون والمعلم مؤتمر ميدو - عن الغضب والحزن والفخر بسبب الإسماعيلي والمقاولون والمعلم

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن حزنه لخسارة نقطتين أمام المقاولون العرب وخصوصا إن الفريق قدم أداء جيد في الشوط الثاني.

الإسماعيلي تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ليحصد الإسماعيلي نقطته الرابعة بينما حقق المقاولون العرب نقطته الأولى من المباراة.

وقال ميدو: "مستاء جدا من الشوط الأول بسبب العديد الكبير من التمريرات غير الصحيحة. ولكن قد يكون الإجهاد سبب ذلك".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "فخور بما قدمه فريقي. وخصوصا إنه المباراة الثانية في 3 أيام فقط ورغم ذلك لم نخسر".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا أفضل في الشوط الثاني وكانت كل التغييرات بهدف الهجوم وتسجيل أهداف ولكن في النهاية لم يحدث ذلك".

وأوضح "المقاولون العرب يعد عقبة كبيرة أمام الإسماعيلي منذ أكثر من 10 سنوات وكنا نعلم صعوبة المباراة".

حسن شحاتة

وعن المواجهة ضد المعلم قال ميدو: "فخور جدا بجلوسي بجوار حسن شحاتة".

وأضاف "هو واحد من أفضل المدربين في تاريخ وتاريخ إفريقيا. وبالطبع نقطة الخلاف انتهت وصفحة وتم غلقها في لحظتها".

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