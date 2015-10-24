الحكومة تتراجع عن 5 قرارات هامة خلال 245 يومًا.. «خلاص تنزل المرة دي»

تقرير| نانيس البيلي وهاشم هاشم

على طريقة عبدالفتاح القصري “المعلم حنفي” في الفيلم الكوميدي “بن حميدو” وجملته الشهيرة “خلاص تنزل المرة دي”، كانت سياسة الحكومة في عدد ليس بقليل من القرارات الهامة، فخلال 245 يومًا فقط ألغت الحكومة 5 قرارات هامة.

وأصبح إصدار القرارات ثم التراجع عنها وإلغاؤها إما بقرار من مسؤول أعلى من الوزير والذي غالبًا مايكون رئيس الوزراء أو إلغاؤه بحكم قضائي، سمة خلال الفترة الآخيرة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب وسلفه شريف إسماعيل الذي لم تمر سوى أسابيع قليلة على رئاسته للحكومة، وهو مايعكس تخبطًا شديداً في اتخاذ القرارات وعدم دراستها جيداً قبل إصدارها بحسب خبراء، كان آخرها قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، بـتجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، وهو القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في 14 يوليو الماضي أثناء تولي وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محب الرافعي.

وترصد وكالة “أونا” أبرز القرارات التي تم إلغاؤها بعد إصدارها خلال الفترة الآخيرة:

إلغاء منع استيراد القطن:

وافق مجلس الوزراء في 15 يوليو الماضي على إلغاء قرار وزير الزراعة بمنع استيراد القطن من الخارج للحيلولة دون تأثر القطاعات الإنتاجية من تبعات وقف الاستيراد،

> وذلك بعد حوالي أسبوع من قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه، مع “استثناء كافة الرسائل المشحونة قبل

> الرابع من يوليو” وهو تاريخ إصدار القرار، ويبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو 250 ألف فدان وفقا لتجار قطن.

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إلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك:

ألغى القضاء الإدارى، في 19 فبراير الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد

> الأقصى للأجور على العاملين والموظفين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير. وأكدت الدعاوى التى اقامها العاملون بالبنكين ضد رئيس مجلس

> الوزراء ومحافظ البنك المركزى بصفتهما أن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع بنكى تنمية الصادرات والإسكان والتعمير فى مركز قانونى مغاير لعدد من البنوك غير الخاضعة

> لتطبيق الحد الأقصى للأجور، رغم أنها مشابهة لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة يعد مخالفا للقانون، واضافت الدعاوى ان قرار رئيس مجلس

> الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، لأنه وفقًا للوائح الداخلية للبنوك هى التى تنظم عمل البنك، ومن ثم

> فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.

إلغاء قرار تخصيص 10 درجات لحضور طلاب الثانوية العامة:

“تخصيص 10 درجات على حضور الطلاب وسلوكهم” قرار أصدرته وزارة التربية والتعليم في 14 يوليو الماضي أثناء تولي الدكتور محب الرافعي مقاليد الأمور داخل الوزارة ، ليثير القرار غضب الطلاب ويقوموا بتدشين هاشتاج (#طلاب_ضد_العشر_درجات_للحضور)، مؤكدين أنهم طلاب لا ينتمون إلى أى تيار سياسى وأن هدفهم هو إلغاء القرار، وأن الوزارة أتخذت هذا القرار وهى فى انفصال تام عن الواقع.

مع انطلاق العام الدراسي، تحول الهاشتاج إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام دواوين المحافظات ومديريات وزارة التربية والتعليم، وشاركت عدد من المدارس بالوقفات، ورفع الطلاب لافتات تطالب بإلغاء القرار وآخرى مدون عليها عدد من الهتافات المنددة بالقرار وبفشل المنظومة التعليمية، منها “يا وزير قول الحق القرار فاشل ولا لأ”، “سامع أم طالب بتنادى يا وزير ضيعت ولادى” و”طلاب ضد 10 درجات” و”مش هنحضر هو يحضر”.

صباح اليوم 24 أكتوبر، نظم العشرات من طلبة الثانوية العامة، وقفة أمام مقر وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء القرار، وردد المشاركون في الوقفة عدد من الهتافات منها: “يسقط كل وزير جبار عايز الطالب يبقى حمار”، “طلاب ضد العشر درجات”، “شمال يمين غيروا القوانين”، “يسقط أي نظام تعليم عايز الطالب يبقي بهيم”، “اصحي يا طالب مصر يا مجدع واعرف دورك في الثانوية مهما تذاكر مهما تتعب تعبك رايح للحراميه”، “ياوزير الحضور مش تغيير”.. ليصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعدها بساعات، قراراً بـ”تجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور لطلاب الثانوية العامة لهذا العام”.

إلغاء ضريبة سوق المال:

تحاول الدولة جاهدةً إحراز خطواتٍ متقدمةٍ في خارطة الطريق، وتتبلور مساعي الدولة في تصنعه يدها من قرارت تنفيذية أما أن تقرها الحكومة أو يقرها رئيس الدولة في غياب مجلس الشعب، ولكن بين هذه القرارات كانت هناك قرارات وصفت بالكارثية، بينما وصفها آخرون بأن الدولة تعيد فرض “الجباية” على المواطنين. في محاولة لإنعاش خزانة الدولة، دون النظر إلى خطورة مثل هذه القرارات وما تمثله لتهديد ضد الدولة نفسها حكومةً وشعبًا.. ما يدفع الحكومة في النهاية إلى التراجع عنها أو إرجائها إلى حين.. وفي هذا التقرير نرصد أبرز هذه القرارات..

> في 30 يونيو العام قبل الماضي (2014) أصدر رئيس الجمهورية، قرارًا بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في «سوق المال» أو ما يعرف بـ “البورصة”، و 5 أو 10% على التوزيعات النقدية على التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة. بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بذات التاريخ في الجريدة الرسمية وجري العمل به في الجالسة التاليى لصدوره.

بدا أن القانون يهدف لتحقيق جزء من العدالة الضريبية، حيث كان المستثمر في الأنشطة المختلفة كالتجارة أو الصناعة يخضع للضريبة علي مايحقق من أرباح في حين أن مستثمر البورصة لايخضع لأي ضريبة على أرباح التداول.

وفي تصريحات للعضو المنتدب لشركة «مصر للمقاصة» طارق عبد الباري، (وقتها)، قال إن الشركة ستقوم بخصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة، لكن بالنسبة للمستثمر المصري ستسجل الأرباح المحققة على أن ترسل لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل.

وأوضح أنه بالنسبة للتوزيعات النقدية سيتم خصم 1% من أي توزيعات بواقع 1% للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سيجري خصم الضريبة كاملة وهي 10%.

لم تدرك الحكومة –أنذاك- خطورة القانون، وأن مكاسبه المتوقعة لن تغطي بحال خسائرة التي فرضها الواقع لاحقًا أو ما أنبئت عنها المؤشرات الأولية وقتها، خاصةً أن المستتثمر هو صاحب مركز القوى في هذا التوقيت الذي تحاول فيه الدولة التعافي والتغلب على أعبائها المالية، ولم تأخذ في اعتبارها العاصفة التي هزت البورصة وكبدتها خسائر جسيمة عند الكشف عن مشروع القانون للمرة الأولى قبل شهر من إعلان تطبيقه، ما دفع الحكومة وقتها إلى تخفيف بعض بنوده قبل فرضه رسميًا.

وبعد مرور ما يزيد عن 10 أشهر على تفعيل القانون شهدت خلالها البورصة المصرية ما يشبه الانهيار، بعدما شحت السيولة وخرج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجًا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء، بجانب تكبدها خسائر بقيمة 70 مليار جنية، لتقرر الحكومة ممثلة في «مجلس الوزراء» في 18 مايو الماضي (2015) وقف قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بينما أبقت على ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة دون إخضاع صافي الايراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.

وجاء قرار “الوزارء” في اليوم التالي لطلب مستثمرين وجمعيات استثمارية الاجتماع مع الرئيس لحل الأزمة بعد تدهور مؤشرات البورصة.

على الهامش نتج عن القرار أن استبعدت مؤسسة «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة «الشركة المصرية للاتصالات» من مؤشراتها، في خطوة شكلت تهديدًا بخروج البورصة من أسواق المؤسسة.

> وطالب اقتصاديون مسائلة وزير المالية هاني قدري عن ما جرى تحصيله من الضريبة حتى نهاية شهر أبريل الماضي (2015) مقابل ماخسرته خزانة الدولة من الرأسمال السوقي للبورصة، وتسألوا، والواقع يعيد سؤالهم الأن (الخسائر على حساب من ؟).