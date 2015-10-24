وحيد عبد المجيد: “داعش” نجحت في بناء هيكل عسكري قوامه 30 ألف مقاتل

قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات، وحيد عبد المجيد، إن الحرب الدائرة في سورية على تنظيم “داعش” ليست سهلة كما يظن البعض، كما أنها لم تدخل مرحلة الحسم حتى الآن.

> وأضاف عبد المجيد، خلال لقاءٍ له ببرنامج “منابر وسيوف” المُذاع على قناة “الغد” العربي”، مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن تنظيم “داعش” الإرهابي” استغل اندلاع ثورات الربيع العربي فى بناء هيكل عسكري يضم 30 ألف مقاتل تم توزيعهم على مناطق جغرافية مختلفة، ليكونوا بعد ذلك نواة انتشار ذلك التنظيم جغرافياً.

> وقال عبد المجيد، إن تنظيم التوحيد والجهاد، منذ تأسيسه على يد أبو مصعب الزرقاوي، نجح في الانتقال بين عدة دول ثم استقر في العراق بعد الإحتلال الأمريكي لها.

> وتابع عبد المجيد، أنه بعد الاندماج مع تنظيم القاعدة بدأت هذة المجموعات فى العمل داخل بغداد، ثم انضم اليها عراقيون، لينشأ تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام “داعش” الذى نجح فى الآونة الاخيرة فى التمدد والانتشار فى دول باتت مسرحا للعمليات العسكرية الدولية التى تهدف الى القضاء على الارهاب والتطرف.