انقطاع الكهرباء عن قرية إخناواى بالغربية لأكثر من 10 ساعات

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية إخناواى التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب انقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 10 ساعات متواصلة .

وقال الأهالى إن التيار غير مستقر منذ أيام، وتقدموا بشكاوى عديدة لم يهتم بها أحد، ومشيرين إلى ان اليوم شهد انقطاع التيار لأكثر من 10 ساعات متواصلة، حتى فسدت الأطعمة والخزائن فى الثلاجات.

وقال على الشويحى من أبناء القرية لـ"اليوم السابع" إنهم تقدموا بشكاوى عديدة منذ الصباح لمسئولى كهرباء الريف، وشركة جنوب الدلتا ولم يهتم بهم أحد، كما أن مجلس القرية تجاهل الأزمة ولم يتدخل بحجة أن اليوم السبت إجازة، ولا يوجد أحد منهم.