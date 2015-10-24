أخبار عاجلة

للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انقطاع الكهرباء عن قرية إخناواى بالغربية لأكثر من 10 ساعات

Google+ Print
انقطاع الكهرباء عن قرية إخناواى بالغربية لأكثر من 10 ساعات انقطاع الكهرباء عن قرية إخناواى بالغربية لأكثر من 10 ساعات
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية إخناواى التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب انقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 10 ساعات متواصلة .

وقال الأهالى إن التيار غير مستقر منذ أيام، وتقدموا بشكاوى عديدة لم يهتم بها أحد، ومشيرين إلى ان اليوم شهد انقطاع التيار لأكثر من 10 ساعات متواصلة، حتى فسدت الأطعمة والخزائن فى الثلاجات.

وقال على الشويحى من أبناء القرية لـ"اليوم السابع" إنهم تقدموا بشكاوى عديدة منذ الصباح لمسئولى كهرباء الريف، وشركة جنوب الدلتا ولم يهتم بهم أحد، كما أن مجلس القرية تجاهل الأزمة ولم يتدخل بحجة أن اليوم السبت إجازة، ولا يوجد أحد منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365