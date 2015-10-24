"الصرف" بالإسكندرية تستعد لـ"النوات" وتحذر من غلق مصبات تصريف الأمطار

أعلن اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والتابعة لوزارة الإسكان أنه تم مراجعة جميع مصبات " شنايش " تصريف مياه الأمطار بطول طريق الكورنيش بدءا من كوبرى المندرة حتى منطقة قلعة قايتباى ببحرى، وذلك فى إطار الاستعداد المستمر للنوات القادمة وسقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة.

وناشدت الشركة جميع النوادى والفنادق والكافيتيريات التى تقع فى نطاقها هذه المصبات، بعدم غلق المصبات أثناء النوة حتى لا تتسبب فى غرق طريق الكورنيش وتوقف الحركة المرورية وتعطيل مصالح المواطنين.