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انتهاء احتفالات السويس بعيدها القومى الـ42 بإطلاق الأسهم النارية

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انتهاء احتفالات السويس بعيدها القومى الـ42 بإطلاق الأسهم النارية انتهاء احتفالات السويس بعيدها القومى الـ42 بإطلاق الأسهم النارية
انتهت مساء اليوم، جميع فعاليات الاحتفالات بعيد السويس القومى الـ42، الذى استمر 4 أيام، بإقامة عرض فنى بقصر ثقافة السويس وندوة شعرية عقبه إطلاق الأسهم النارية بمنطقة الكورنيش وسط توافد مئات الأسر من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن السويس شهدت اليوم حالة من الهدوء التام ولم تتلقى المديرية أى إخطارات وبلاغات بوجود مشاكل، وأن جميع الفعاليات التى أقيمت سواء الشعبية أو الرسمية كانت مؤمنة بالكامل.

يذكر أن احتفالات السويس شهدت اليوم ولأول مرة عدم وجود أى وزراء أو مسئولين يشاركون فى هذه المناسبة التاريخية، كما أقيم الاحتفال الرسمى ولأول مرة بالصالة المغطاة للألعاب الرياضية وهو ما حرم أهالى السويس بالاستمتاع بهذا اليوم الذى كان يقام بطول كورنيش بمشاركة الآلاف من الأسر وهو كان يعتبر اليوم الشعبى الأول لأبناء المدينة الباسلة.

يذكر أن عيد السويس القومي يوم 24 أكتوبر يمثل عيدا قوميا لمصر، وأمر الرئيس السادات باعتباره عطلة رسمية لجميع المصالح الحكومية على مستوي جمهورية العربية، حتى أتى الرئيس الأسبق حسني مبارك وقام بإلغاء هذه العيد واقتصاره فقط على السويس فى موقف أغضب أهالى القناة والسويس بشكل خاص لما كان يمثل تاريخًا وطنيًا للمقاومة والصمود.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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