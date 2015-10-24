بالصور.. انتهاء فعاليات مشروع الأنشطة الشبابية والرياضية المجمعة بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها انتهاء فعاليات "مشروع الأنشطة الشبابية والرياضية المجمعة" والذى نفذته إدارة خدمات الشباب بمركز شباب العريش مجال النشاط الدينى والثقافى وكرة القدم وتنس الطاولة، بمشاركة مركز شباب العريش، ومركز شباب السلام -مركز شباب الضاحية، ومركز شباب المساعيد، ومركز شباب 6 أكتوبر، ومركز شباب الميدان.

وشهد مشروع الأنشطة، إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، محسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب، ومصباح محمود مدير إدارة شباب العريش، وأدار المسابقة الدينية، غريب محمود محمد، والشيخ صلاح مسعود السيد، والمسابقة الثقافية، أمانى عبد العظيم، عادل الشريف.

وفاز فى المسابقة الدينية: عبد الله أحمد حمدى مركز شباب الضاحية، على إسماعيل أحمد مركز شباب 6 أكتوبر

>والمسابقة الثقافية: مركز شباب المساعيد، مركز شباب 6 أكتوبر.

>ومسابقة تنس الطاولة: مركز شباب السلام، مركز شباب العريش.

>ومسابقة خماسى القدم: مركز شباب السلام، مركز شباب العريش، وتسلم كأس المهرجان مركز شباب 6 أكتوبر.



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