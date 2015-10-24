ضبط 650 مخالفة مرورية وتنفيذ 172 حكمًا قضائيًا فى حملتين بسوهاج

شنت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، حملة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة استهدفت ضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة التى تمت بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، عن ضبط 650 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة وحمل رخصة قيادة منتهية والسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بالأجرة المقررة وعدم ربط حزام الأمان والتحدث فى التليفون المحمول أثناء القيادة ومخالفة نموذج 125 مرور، كما حجزت الحملة 5 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وقامت بفحص 25 عينة بول عشوائية لقائدى سيارات النقل والأجرة على الطريق الزراعى السريع، وجاءت نتائج العينات سلبية لتعاطى المخدرات وقد تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتصرف.

وفى سياق متصل، تمكنت حملة أمنية مكبرة نفذتها مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من تنفيذ 172 حكمًا قضائيًا على مستوى المراكز والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة شملت حكم واحد جنايات و78 حكمًا جزئيًا و32 حكمًا مستأنفًا و50 غرامات جزئية ومستأنفة، كما قامت الحملة بتحصيل غرامات بمخالفات قضائية بلغت جملتها 2150 جنيهًا.