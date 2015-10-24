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سيدة تتهم جارتها باختطاف إبنتها لاغتصابها علي يد شابين بمغاغه في المنيا‎

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سيدة تتهم جارتها باختطاف إبنتها لاغتصابها علي يد شابين بمغاغه في المنيا‎ سيدة تتهم جارتها باختطاف إبنتها لاغتصابها علي يد شابين بمغاغه في المنيا‎

24 أكتوبر 2015 | 10:14 مساءً

أرشيفية

تقدمت الدة طفلة لا يتجاوز عمرها ٩ سنوات ببلاغ الي مركز شرطة مغاغة يفيد باغتصاب ابنتها داخل منزل جارتها بعد اختطافها.
> وتلقي اللواء حسن سيف مدير امن المنيا اخطار من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من ربة مزل ببندر مغاغه بتعرض طفلتها 9 سنوات للاغتصاب على يد شابين لم تتعرف على هويتهما داخل منزل وبالفحص واجراء التحريات الاولية تبين ان جارتها وتدعى ن ، ا 39 سنه السبب في الواقعة بعد اختطاف الطفلة.
> وأمام عبد الرحمن محمد عبد الحكيم ومحمود حمزة وكيلي نيابة مركز مغاغه وجهت والده المجني عليها اتهامها الي ن – ا باختطاف طفلتها والتسبب في اغتصابها وأضافت أن طفلتها أصيبت بحاله أعياء شديد ونزيف عقب عودتها من منزل جارتها.
> وعلى الفور أمرت النيابة العامة بحبس المتهمه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت تحريات المباحث حول الواقعه وأخذ أقوال الطفله عقب تحسن حالتها وخروجها من مستشفى مغاغه العام.

2015-10-24

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