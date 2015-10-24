تقدمت الدة طفلة لا يتجاوز عمرها ٩ سنوات ببلاغ الي مركز شرطة مغاغة يفيد باغتصاب ابنتها داخل منزل جارتها بعد اختطافها.
> وتلقي اللواء حسن سيف مدير امن المنيا اخطار من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من ربة مزل ببندر مغاغه بتعرض طفلتها 9 سنوات للاغتصاب على يد شابين لم تتعرف على هويتهما داخل منزل وبالفحص واجراء التحريات الاولية تبين ان جارتها وتدعى ن ، ا 39 سنه السبب في الواقعة بعد اختطاف الطفلة.
> وأمام عبد الرحمن محمد عبد الحكيم ومحمود حمزة وكيلي نيابة مركز مغاغه وجهت والده المجني عليها اتهامها الي ن – ا باختطاف طفلتها والتسبب في اغتصابها وأضافت أن طفلتها أصيبت بحاله أعياء شديد ونزيف عقب عودتها من منزل جارتها.
> وعلى الفور أمرت النيابة العامة بحبس المتهمه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت تحريات المباحث حول الواقعه وأخذ أقوال الطفله عقب تحسن حالتها وخروجها من مستشفى مغاغه العام.
سيدة تتهم جارتها باختطاف إبنتها لاغتصابها علي يد شابين بمغاغه في المنيا
تقدمت الدة طفلة لا يتجاوز عمرها ٩ سنوات ببلاغ الي مركز شرطة مغاغة يفيد باغتصاب ابنتها داخل منزل جارتها بعد اختطافها.