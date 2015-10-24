«مرشح الوفد عن بولاق» للناخبين: «نائب البرلمان خدام ليك..مش سيد عليك»

دعا عمرو ابو اليزيد، مشرح حزب الوفد، بدرائرة بولاق الدكرور، أن ينزل المواطنين للتصويت في جولة الاعادة بكثافة، حتى يختاروا من يمثلهم في مجلس النواب القادم .

> وقال ابو اليزيد من خلال مقابلة تليفزيونية على برنامج الحياة اليوم، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أقول للشباب “كده كده هيجيلك ثلاث نواب في مجلس النواب، ومن الأفضل أن تقوم أنت بانتخابهم واختيارهم بارداتك الحرة، وقال أن النائب عليه أن يأتي بتشريعات تخدم المواطنين، فعلى سبيل المثال، كنت امر كثيراً من أمام عدة مقاهي، وأسال الجالسين عليها، ليقولوا لي أن الشركات تجبر العاملين الجدد فيها على التوقيع على اسمتارة 6، وبالتالي جاءت لي الفكرة أن أعمل تشريع يجبر أصحاب الأاعمال على اعطاء الشباب لحقوقهم”.

> واستشهد عمرو ابو اليزيد، بالرشاوي التي يدفعها المواطن من اجل انجاز مصالحه في كافة المصالح الحكومية، ومن هنا جاءت الفكرة بضرورة سن تشريع قانوني يغلظ العقوبة على الموظف الذي يثبت حصوله على رشوة.

> وقال إنني منذ أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات على حصولي على المركز الأول في أصوات الدائرة، وأنا اتعرض لشائعات كبيرة تنال مني ومن شخصي المتواضع .

> وقال أبو اليزيد أن المرشح الحزبي أقوى من المرشح المستقل، لانه يدعمه كتلة برلمانية داخل المجلس تستطيع مساندة فى تمرير قوانين لخدمة أهالي دائرته .