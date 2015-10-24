أخبار عاجلة

للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«مرشح الوفد عن بولاق» للناخبين: «نائب البرلمان خدام ليك..مش سيد عليك»

Google+ Print
«مرشح الوفد عن بولاق» للناخبين: «نائب البرلمان خدام ليك..مش سيد عليك» «مرشح الوفد عن بولاق» للناخبين: «نائب البرلمان خدام ليك..مش سيد عليك»

عمرو ابو اليزيد

دعا عمرو ابو اليزيد، مشرح حزب الوفد، بدرائرة بولاق الدكرور، أن ينزل المواطنين للتصويت في جولة الاعادة بكثافة، حتى يختاروا من يمثلهم في مجلس النواب القادم .
> وقال ابو اليزيد من خلال مقابلة تليفزيونية على برنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أقول للشباب “كده كده هيجيلك ثلاث نواب في مجلس النواب، ومن الأفضل أن تقوم أنت بانتخابهم واختيارهم بارداتك الحرة، وقال أن النائب عليه أن يأتي بتشريعات تخدم المواطنين، فعلى سبيل المثال، كنت امر كثيراً من أمام عدة مقاهي، وأسال الجالسين عليها، ليقولوا لي أن الشركات تجبر العاملين الجدد فيها على التوقيع على اسمتارة 6، وبالتالي جاءت لي الفكرة أن أعمل تشريع يجبر أصحاب الأاعمال على اعطاء الشباب لحقوقهم”.
> واستشهد عمرو ابو اليزيد، بالرشاوي التي يدفعها المواطن من اجل انجاز مصالحه في كافة المصالح الحكومية، ومن هنا جاءت الفكرة بضرورة سن تشريع قانوني يغلظ العقوبة على الموظف الذي يثبت حصوله على رشوة.
> وقال إنني منذ أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات على حصولي على المركز الأول في أصوات الدائرة، وأنا اتعرض لشائعات كبيرة تنال مني ومن شخصي المتواضع .
> وقال أبو اليزيد أن المرشح الحزبي أقوى من المرشح المستقل، لانه يدعمه كتلة برلمانية داخل المجلس تستطيع مساندة فى تمرير قوانين لخدمة أهالي دائرته .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل