مصادر : رجل أعمال المنوفية ونجله تم القبض عليهما من قبل إحدي الجهات الأمنية

كشفت مصادر مطلعة عن لغز إختفاء رجل الأعمال راضى حسين نصر 53 سنة الشهير بـ جمال نصر ونجله حسين 25 سنة من منزلهما بقرية «زاوية جروان» بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث أوضحت المصادر عن أن جهة سيادية ألقت القبض عليهم للاشتباه فى وجود مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات بمخزن ملكه بمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية.

وأكدت المصادر أن رجل الأعمال “جمال نصر” من أكبر مستوردى المواد الكيماوية “بوليول-تيديا” لتصنيع الاسفنج من الصين وتركيا والهند منذ 18 سنة ويمتلك مخازن بعرب شركس بخلاف مصانع المراتب والاسفنج بمدينة السادات .

وأضافت المصادر أن شكوى من ثلاثة أشخاص بينهم منافس له فى استيراد المواد الخام تقدموا بشكوى لجهه سيادية يتهمونه فيها بالاتجار فى المواد التى تستخدم فى تصنيع القنابل .

وعلى ضوء الشكوى قامت قوات بالقاء القبض عليه ومداهمة مخزن المواد الكيماوية بمنطقة عرب شركس وتم تحريز نحو 1000 برميل من مواد “بوليول-تيديا” لتحليلها ومعرفة إذا ما كانت هذه المواد تستخدم لتصنيع المتفجرات من عدمه .