مستشرق فرنسى: تنظيم داعش يهدد البلدان السنية أكثر من الشيعية

قال المفكر الفرنسى جيل كيبيل، المستشرق الفرنسى والمتخصص فى شؤون الإسلام السياسى، إن جزءا من تراث الحركات المتطرفة الموجودة بالشرق الأوسط والعالم الآن يعود إلى عصر الحرب الأفغانية فى الثمانينيات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى مقدم برنامج "منارات" المذاع على شاشة "العربية" أن مصطلح الجهاد عرفه الغرب لأول مرة فى الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتى، موضحا أن العائدين من أفغانستان كانوا مشكلة المجتمعات العربية والغرب أيضا فى التسعينيات، لافتا إلى أن تأثير العائدين من أفغانستان ظهر فى الجزائر أكثر من أى بلد عربى آخر .

>

وأشار إلى أن خطر تنظيم داعش الإرهابى يهدد البلدان السنية الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط أكثر مما يهدد إيران والشيعة، متابعًا: "لا أستطيع التأكيد على أن هناك علاقة ما بين تنظيم "داعش" الإرهابى وإيران، مشيرا إلى أن الصراع المذهبى بين الشيعة والسنة كان له دور كبير فى سقوط مدينة الموصل العراقية فى أيدى "داعش"، موضحا أن بعض قيادات تنظيم القاعدة وأبناء أسامة بن لادن كانوا يعيشون فى إيران.

وتابع، "الاتفاق النووى الإيرانى سوف يؤثر بشكل كبير على تطور الأفكار المتطرفة فى المنطقة العربية"، مختتما "خطر داعش الحقيقى يهدد البلدان السنية فى المنطقة أكثر ما يهدد إيران والشيعة".