الأهلي يعدد المميزات التي تحفزه لضم باديمبو

يتمنى محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي ضم الكونجولي جورج باديمبو في أسرع لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

وقال يوسف لموقع ناديه الرسمي "هناك العديد من المميزات في باديمبو تجعلني مصر على التعاقد معه في أسرع وقت."

وأضاف يوسف "فهو لاعب يتميز بالسرعة والقدرة على المراوغة والتهديف والثقة بالنفس، بالإضافة إلى أنه مازال في الـ17 من عمره."

وأكمل يوسف "عمره الصغير سيتيح لنا قيده تحت السن في القائمة المحلية، وهو ما يترك لنا مكانا شاغرا في قائمة الفريق."

وأتم يوسف "باديمبو اعتقد أنه من أفضل الأفارقة الذين عرضوا على القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة."

الأهلي يسعى للفوز بخدمات المهاجم الواعد لينضم إلى دومينيك دا سيلفا والسيد حمدي وعماد متعب وأحمد عبد الظاهر وعمر جمال.