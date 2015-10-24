مقتل العشرات من داعش بنيران عراقية وقصف للتحالف بالأنبار وصلاح الدين

>قتل العشرات من مسلحى تنظيم داعش بنيران عراقية وإسناد من طيران التحالف الدولى اليوم السبت فى مناطق متفرقة بمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران التحالف الدولى نفذ 15 غارة جوية أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين فى مناطق البغدادى والقائم والبوحياة والرطبة والفلوجة والرمادى بالأنبار والموصل وسنجال وسلطان عبدالله وتلعفر فى نينوى ودمرت مواقع قتالية وسيارات ومخازن أسلحة للتنظيم.

وأشارت إلى أن خمسة إرهابيين قتلوا فى قصف لطيران التحالف لموقع داعش بالمحور الغربى للأنبار ودمر الطيران أيضا سيارتين مفخختين فى البوفراج والبوعيثه بالرمادى وان الطيران العراقى قصف مسلحى التنظيم فى منطقة "البوشوكة" شمال الرمادى فى الأنبار.

وتمكنت قوات تابعة لقيادة عمليات الأنبار من تدمير عربة مدرعة مفخخة فى منطقة البوذياب بواسطة طيران التحالف ، كما دمرت طائرات السوخوى العراقية فى البوذياب ثلاث مواقع لداعش ودمرتها بالكامل وقتلت من كانوا بداخلها.. بينما قصفت دبابة من طراز"ابرامز" تابعة للواء المشاة الآلى رقم(39) بقطاع السلام بالأنبار مجموعة إرهابية وقتلت خمسة مسلحين منهم.

وواصلت القوات العراقية المشتركة بإسناد من الطيران عمليتها العسكرية بقضاء بيجى بصلاح الدين، وقتلت العديد من الإرهابيين ودمرت ثلاث سيارات مزودة برشاشات أحادية ومناطق إطلاق قذائف هاون من قبل داعش، كما قتلت ارهابيين اثنين حاولا الهجوم على مطار الصينينة العسكرى .