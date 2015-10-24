مفتى القدس: لا وصاية على الأقصى إلا للهاشميين

شدد مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبرى ، على أن المقدسات فى مدينة القدس المحتلة لن تكون سوى تحت الوصاية الأردنية الهاشمية لأنها ممتدة عبر التاريخ.

وقال الشيخ عكرمة صبرى - خلال مهرجان نظمه مجمع النقابات المهنية فى جرش لدعم الشعب الفسطينى تحت عنوان (أمسية مقدسية) وبثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) مساء اليوم السبت - "إن الشعب الفلسطينى يرفض أية وصاية دولية على المقدسات من أية جهة كانت وخصوصا بعد الاقتراح الفرنسى بوجود قوات دولية بالمسجد الأقصى المبارك" .

وأضاف "على انتفاضة الشباب فى فلسطين أن تستمر بعيدا عن الحلول السياسية التى تطرحها أطراف دولية مختلفة ، وأن ما يجرى الآن فى الأراضى المحتلة يؤكد على أن الاحتلال يمكن أن يهزم وتنتصر الإرادة الفلسطينية".

وتابع "إن انفجار الجيل الجديد الذى يواجه الاحتلال قد رأى أن أفق الحل السياسى مغلق وأن عليه أن يقاوم لحماية المقدسات والشعب الفلسطينى وليس فى يديه سوى الحجر والسكين فى مواجهة السلاح بيد جنود الاحتلال".

وأشار إلى أن الانتفاضة الحالية هى الجواب الحقيقى على سياسة الاحتلال بالعدوان المستمر على المقدسات ، مشيرا إلى أن الشبان الذين يحمون المسجد الأقصى زرعوا الرعب فى قلوب الجنود الصهاينة.

ومن جهته .. قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع إن الأردن وفلسطين جسد واحد والقدس قلبه النابض وأن المجتمع الأردنى بوصلته واضحة تؤشر نحو القدس ودعم الأهل فى فلسطين ، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال فى محاولة تقسيم الحرم القدسى الشريف مكانيا وزمانيا ما هو إلا إرهاب دولة .

ومن جانبها .. عرضت إحدى المرابطات فى المسجد الأقصى فاتنة حسن لصمود المرابطات المقدسيات على أبواب الأقصى لمنع المحتل من تدنيسه وأنهن يبذلن ما يستطعن للدفاع عنه ، مشيرة إلى البطش الذى يتعرضن له على أيدى المستوطنين وجنود الاحتلال.