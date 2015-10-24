مجلس الوزراء اليمنى: الميليشيات تمنع البنك المركزى من نقل أموال لفرع عدن

كشف اجتماع لمجلس الوزراء اليمنى عن منع ميليشيات أنصار الله الحوثيين وصالح، شحن مبلغ 5 مليارات ريال من البنك المركزى اليمنى بصنعاء إلى فرع البنك فى عدن للوفاء بالتزاماته ودفع مرتبات موظفى الدولة فى عدن ومحافظات الجنوب، وكان البنك المركزى قد اتخذ الترتيبات لنقل المبلغ إلى عدن ولكن قيادات البنك فوجئت بالميليشيات بعرقلة نقل المبلغ جوا.

وحذر المجلس فى اجتماعه اليوم بالرياض من أن قيام الميليشيات بهذا التصرف يمس استقلالية البنك المركزى ويمنعه من القيام بواجباته بإدارة السيولة فى اقتصاد البلاد مما سيترتب عليه من عواقب خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بمجال الإغاثة ووضع المشتقات النفطية وقطاع النقل والقطاعات الخدمية الأخرى بالإضافة إلى ملفات متعلقة بعمل الحكومة والمسار السياسى المتصل بالتشاور مع المليشيات الحوثى وصالح الانقلابية.. وأشاد المجلس بالقرارات التى اتخذتها القيادة السياسية المتعلقة بالمشاورات التى دعت لها الأمم المتحدة خاصة بعد موافقة المليشيات على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار رقم 2216 .

وأكد المجلس أن ما يجرى فى مدينة تعز من حصار واعتداءات همجية ضد السكان العزل من قبل المليشيات والتى وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية تتعارض مع مبادئ القانون الدولى الإنسانى مشيرا إلى أن استمرار الهجمات الوحشية ضد المدنيين يعكر صفو المشاورات التى تحاول القيادة السياسية أن تسلكها لإخراج البلاد من نفق الحرب المظلم وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات وتجنيب اليمن ويلات الدمار والخراب.