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محمود السقا: «أنا أقدم برلماني في مصر ..وقادر على حل مشاكل دائرتي»

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محمود السقا: «أنا أقدم برلماني في مصر ..وقادر على حل مشاكل دائرتي» محمود السقا: «أنا أقدم برلماني في مصر ..وقادر على حل مشاكل دائرتي»

الدكتور محمود السقا

قال الدكتور محمود السقا، مرشح الوفد عن دائرة قسم أول الجيزة، أنه ملتزم تماماً بتنفيذ وعوده التي اتفق عليها مع أهالي دائرته، لخدمتهم مشيراً إلى أن خوضه لانتخابات الإعادة ثقة كبيرة من أهالى الجيزة، خاصة إنه أقدم برلماني مر على ، حيث شارك في انتخابات عام 67 و68، ما يدل على خبرتي الكبيرة بالحياة النيابية في مصر.

وقال السقا من خلال مقابلة تليفزيوينة، لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، مع محمد بدوي دسوقي، المرشح على الدائرة ذاتها، لدي حلول جوهرية لحل مشاكل الصحة والتعليم والاسكان في مصر، وما خلفته أنظمة قمعية مرت على مصر خلال العقود الماضية.

وعن عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية، وجه السقا النداء لأهالي دائرته، بضرورة نزول المواطنين إلى لجان الاقتراع في مرحلة الاعادة، لاختيار من يمثلهم، قائلاً: “البرنامج الانتخابي للمرشح وتاريخه، يجبر الناس على النزول والتصويت للمرشح” .

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