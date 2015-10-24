براجا يعلن غياب كوكا عن مواجهة بورتو بسبب عزاء والده

تأكد غياب النجم المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا عن رحلة فريقه إلى ملعب دراجاو معقل بورتو متصدر الدوري البرتغالي يوم الأحد.

وتوفي والد كوكا يوم الأربعاء قبل مواجهة فريقه مع مارسيليا الخميس الماضي في الدوري الأوروبي والتي شهدت تسجيله هدف في فوز فريقه 3-2 تبعها بكائه حزنا على فراق والده.

لكن إدارة النادي البرتغالي سمحت للاعب أن يسافر إلى القاهرة من أجل حضور مراسم عزاء والده.. وبالتالي بات غيابه عن لقاء بورتو حتميا.

وقال باول فونسيكا المدير الفني لفريق براجا إن كوكا لن يكون قادرا على خوض مواجهة بورتو.. القرار يعود للاعب ونحترمه جميعا في هذه اللحظة الحزينة".

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ولعب كوكا مع براجا أربع مباريات سجل هدفين وكلاهما في الدوري الأوروبي وصنع هدفا في الدوري البرتغالي.

ويحتل براجا الترتيب الرابع برصيد 13 نقطة بينما بورتو مازال متصدرا بـ17 نقطة.

أما في مجموعته بالدوري الأوروبي فيتصدرها الفريق البرتغالي بتسع نقاط من ثلاث مباريات.