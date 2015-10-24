مدرب فيورنتينا ينصح جماهيره بـ ' السلاح الأقوى ' ضد صلاح

اهتمام إعلامي وجماهيري بعودة محمد صلاح جناح روما إلى مدينة فلورنسا يوم الأحد في الدوري الإيطالي حيث مواجهة فريقه السابق فيورنتينا وسط هجوم متوقع ضد اللاعب.

صلاح كان قد تألق مع فيورنتينا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم. لكن مسؤولي الفيولا يرون أن اللاعب من حقهم.

ولهذا تتوقع وسائل الإعلام الإيطالية أن يُقابل صلاح بصافرات استهجان وهجوم من الجماهير على نجمهم الذي سجل معهم تسعة أهداف في 26 مباراة.

وقال باولو سوزا المدير الفني لفيورنتينا في المؤتمر الصحفي يوم السبت: "طبيعي أنه عندما تلعب ضد فريق ارتديت قميصه أن يكون هناك بعض العواطف والمشاعر الجماهيرية".

"لم أجد أي مشكلة من قبل عندما ألعب ضد فريق ارتديت قميصه. لكن أتمنى أن تترجم طاقة جماهيرنا نحو دعم الفيولا".

وأضاف "طبيعي أن يواجه اللاعب صافرات استهجان عندما يلعب ضد فريقه القديم لكن أرجو من جماهيرنا استخدام طاقة الهتاف نحونا".

وتابع "غالبا اللامابلاة هي السلاح الأقوى بكثير من السخريات".

وأتم مدرب بازل السابق "فخور بتدريب هذا الفريق في وجود هذا الجمهور العظيم الذي دعمنا في المباراة السابقة ضد نابولي خارج ملعبنا".