السيسى يشدد على أهمية إنتاج "سوفالدى المصرى" بجودة عالية وبتكلفة أقل

استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، الخطوات الجارية للتيسير على مصابى الالتهاب الكبدى الفيروسى "سى"، مشيرا إلى جهود الوزارة لإنتاج عقار السوڤالدى المصرى لعلاج المرضى بتكلفة أقل، مؤكداً أن فعالية العقار المصرى تكافئ تماماً العقار المستورد.

وفى هذا الصدد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية إنتاج العقار المصرى بجودة عالية وبتكلفة أقل وتسهيل خطوات وإجراءات الكشف عن المرض والحصول على العلاج بما ييسر على المصابين.

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