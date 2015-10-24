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وزير التعليم: تجميد قرار درجات الحضور للعام الدراسى الحالى فقط

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وزير التعليم: تجميد قرار درجات الحضور للعام الدراسى الحالى فقط وزير التعليم: تجميد قرار درجات الحضور للعام الدراسى الحالى فقط

السبت، 24 أكتوبر 2015 - 07:10 م

كتب محمود طه حسين

أكدت الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أن تجميد قرار درجات السلوك والحضور للعام الدراسى 2015، 2016 فقط لحين استكمال منظومة تطوير الثانوية العامة التى تعمل عليها الوزارة حاليا.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المناقشات التى درات بينه وبين رئيس مجلس الوزراء كانت بشأن تجميد القرار للعام الدراسى فقط، مشددا على أن تجميده لا يعنى توقف الغياب الإلكترونى للطلاب، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق القانون حيال الطالب الذى يتخطى نسبة الغياب القانونية.

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