السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات التنمية فى سيناء

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيســــى اليوم بكل من رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من رؤساء الشركات المتخصصة التابعة للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على التطورات الجارية على صعيد تنفيذ عدد من مشروعات التنمية فى سيناء.

وفى هذا الإطار، تم استعراض الخطوات التنفيذية الجارية لإنجاز مشروعاتٍ لتنمية الثروة السمكية، وفى مقدمتها مشروع تطوير بحيرة البردويل الذى تم الانتهاء من حوالى 95% منه، والذى يستهدف زيادة إنتاجية البحيرة من 3200 طن إلى 8500 طن من الأسماك سنوياً، وذلك من خلال أعمال تطهير البواغيز وإزالة العوائق ومنع الصيد الجائر وتكثيف إجراءات تأمين البحيرة.

كما تم استعراض خطوات تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى وإنتاج القشريات والأسماك البحرية فى عدة مناطق، ولاسيما فى بركة غليون، ومنطقة شرق التفريعة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على الأهمية التى توليها الدولة لمشروعات الاستزراع السمكى بهدف زيادة الإنتاج من الأسماك وتغطية احتياجات المواطنين الغذائية وتحسين جودة الطعام بما يساهم فى تحسين مستوى الصحة العامة لدى المواطنين والأجيال الناشئة، بالإضافة إلى ما ستوفره مشروعات الاستزراع السمكى من فرص للعمل وتشغيل الشباب والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى.

وشدد الرئيس على أهمية الانتهاء من تلك المشروعات فى أقرب وقت ممكن وإتباع أحدث الأساليب والوسائل التكنولوجية المتبعة لتنفيذها، مع الاستعانة بالخبرة الفنية المصرية وكذا تجارب الدول الأخرى ذات الصلة.

كما شهد الاجتماع استعراضاً لموقف إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة المزمع إنشاؤه بمنطقة العين السخنة، والذى سيبلغ إنتاجه مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمُركبة وسماد "الداب"، فضلاً عن حامض الفوسفوريك التجارى والنقي، وسيتم توجيه إنتاج المجمع لصالح القطاع الزراعى المحلي، وخاصة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ويُوجه الفائض للتصدير.

وأكد الرئيس على أهمية المضى قدماً فى تنفيذ هذا المشروع وإنجازه بأعلى معايير الجودة، بما يساهم فى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات المصرية منها، بالإضافة إلى تحقيق الزيادة المرجوة فى الانتاج الزراعى، وإحراز مردود اقتصادى واجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.