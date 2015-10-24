بالصور.. تغيير مفاجئ بطقس الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة وسط سقوط أمطار

ششهدت الإسكندرية عصر اليوم تغييرا مفاجئا فى حالة الطقس، حيث بدأت درجات الحرارة فى الانخفاض و شهدت الإسكندية رياحا شديدة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مما أدى إلى ارتباك حركة المرور على كورنيش الإسكندرية والشوارع الرئيسية.إعلان - Ads إعلان - Ads
من جهه أخرى، استمر ميناء الإسكندرية يعمل بشكل طبيعى، ولم تعلن هيئة ميناء الإسكندرية عن إغلاقه،
>- الأرصاد تحذر:موجة من الطقس السيئ تضرب محافظات الجمهورية..انخفاض الحرارة 8 درجات بدءا من الغد حتى الثلاثاء..العظمى بالقاهرة 26..وتوقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول..وتنصح المواطنين بارتداء ملابس متوسطة
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من جهه أخرى، استمر ميناء الإسكندرية يعمل بشكل طبيعى، ولم تعلن هيئة ميناء الإسكندرية عن إغلاقه،
>كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة تصل إلى 10 درجات خلال الثلاثة أيام القادمة وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.
>- الأرصاد تحذر:موجة من الطقس السيئ تضرب محافظات الجمهورية..انخفاض الحرارة 8 درجات بدءا من الغد حتى الثلاثاء..العظمى بالقاهرة 26..وتوقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول..وتنصح المواطنين بارتداء ملابس متوسطة
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