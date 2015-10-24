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بالصور.. تغيير مفاجئ بطقس الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة وسط سقوط أمطار

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بالصور.. تغيير مفاجئ بطقس الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة وسط سقوط أمطار بالصور.. تغيير مفاجئ بطقس الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة وسط سقوط أمطار
ششهدت الإسكندرية عصر اليوم تغييرا مفاجئا فى حالة الطقس، حيث بدأت درجات الحرارة فى الانخفاض و شهدت الإسكندية رياحا شديدة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مما أدى إلى ارتباك حركة المرور على كورنيش الإسكندرية والشوارع الرئيسية.

من جهه أخرى، استمر ميناء الإسكندرية يعمل بشكل طبيعى، ولم تعلن هيئة ميناء الإسكندرية عن إغلاقه،
>كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة تصل إلى 10 درجات خلال الثلاثة أيام القادمة وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- الأرصاد تحذر:موجة من الطقس السيئ تضرب محافظات الجمهورية..انخفاض الحرارة 8 درجات بدءا من الغد حتى الثلاثاء..العظمى بالقاهرة 26..وتوقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول..وتنصح المواطنين بارتداء ملابس متوسطة
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