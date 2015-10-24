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التعليم تحيل مدرس رياضيات الغربية للتحقيق بعد إصابته تلميدة بـ64 غرزة

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التعليم تحيل مدرس رياضيات الغربية للتحقيق بعد إصابته تلميدة بـ64 غرزة التعليم تحيل مدرس رياضيات الغربية للتحقيق بعد إصابته تلميدة بـ64 غرزة
قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إحالة مدرس الرياضيات بمدرسة الجمهورية الابتدائية التابعة لإدارة غرب المحلة بالغربية إلى التحقيق، بعد تسببه فى إصابة التلميذة شهد ياسر أبو وردة بالصف الخامس الابتدائى بجرح فى اليد نتج عنه 64 غرزة أثناء تلقيها درسا فى سنتر خاص بالمحلة.

ومن جانبها، أشارت فريدة مجاهد مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، إلى أنه جارى العرض على السلطة المختصة لاستبعاد المعلم من العملية التعليمية.

ومن جانب آخر، أحال الوزير مدرس بمدرسة قباء الحديثة بإدارة البساتين إلى التحقيق لقيامه بجلد تلميذ بالصف الرابع الابتدائى (40) جلدة عندما تحدث مع زميل آخر له أثناء الحصة، مما تسبب فى إصابة التلميذ بعدة جروح فى أنحاء متفرقة من جسده.

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