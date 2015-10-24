بالفيديو..رئيس جامعة الأزهر: السيسى نعمة من الله لمصر

أكد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية واختيار أعضاء البرلمان القادم، مشبها البرلمان بالمنزل الذى يبنى، قائلا: “لابد أن يشارك الجميع لأن هذا هو حق البلد.. ومثلما تطالب بحقك فعليك أن تعطى البلد حقها”.

وأضاف عزب، فى تصريحات خاصة لكاميرا “video7” قناة اليوم السابع المصورة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمة ومنة من الله على مصر، فعلينا أن يشارك جميع من أجل بناء تلك الوطن”، معتبرا عدم المشاركة فى العملية الانتخابية يعد تقصيرا واضحا فى حق الإنسان وحق الوطن.