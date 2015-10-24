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بالفيديو..رئيس جامعة الأزهر: السيسى نعمة من الله لمصر

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بالفيديو..رئيس جامعة الأزهر: السيسى نعمة من الله لمصر بالفيديو..رئيس جامعة الأزهر: السيسى نعمة من الله لمصر
أكد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية واختيار أعضاء البرلمان القادم، مشبها البرلمان بالمنزل الذى يبنى، قائلا: “لابد أن يشارك الجميع لأن هذا هو حق البلد.. ومثلما تطالب بحقك فعليك أن تعطى البلد حقها”.
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وأضاف عزب، فى تصريحات خاصة لكاميرا “video7” قناة اليوم السابع المصورة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمة ومنة من الله على ، فعلينا أن يشارك جميع من أجل بناء تلك الوطن”، معتبرا عدم المشاركة فى العملية الانتخابية يعد تقصيرا واضحا فى حق الإنسان وحق الوطن.

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مصر 365

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