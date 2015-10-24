السيسى يبحث مع الجيوشى والفريق سيف الخطة العاجلة لتطوير منظومة النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والفريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل استعرض خطة الوزارة العاجلة لتطوير منظومة النقل بشكل شامل، حيث تناول الجهود التى تقوم بها الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير عربات القطار والقاطرات، والتى تتم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يساهم فى زيادة عدد القطارات، ورفع كفاءة أسطول قطارات الركاب والبضائع.

كما استعرض الوزير عملية التطوير التى تقوم بها وزارة النقل لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية بما فى ذلك المحطات، والمزلقانات، ونظم الإشارات الكهربائية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الورش للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الفريق عبد العزيز سيف استعرض الإجراءات التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع من أجل زيادة نسب التصنيع المحلى فى عربات قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق، مشيراً إلى ما يساهم به ذلك فى دفع عجلة التنمية والإنتاج، وتطوير الصناعة الوطنية، وترشيد الاستيراد من الخارج، وتخفيض الطلب على النقد الأجنبى.

كما استعرض وزير النقل، كذلك خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق التى تنفذها وزارة النقل فى إطار شبكة الطرق القومية، فضلاً عن جهود تطوير الطرق والكباري، ورفع كفاءة مترو الانفاق من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية تنفيذ مشروعات تطوير منظومة النقل بأعلى معايير الجودة وفى أقل فترة زمنية ممكنة وبأقل التكاليف، فضلاً عن تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل.

ووجّه الرئيس بمواصلة العمل على تقديم أفضل خدمات للمواطنين، والاهتمام بصيانة الطرق لخدمة المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، وفى مقدمتها الطريق الدائرى وطريق الإسكندرية القاهرة الزراعي. كما وجه سيادته بعقد اجتماع جديد لاستكمال مناقشة خطة الوزارة العاجلة لتطوير منظومة النقل، لاسيما قطاعى النقل البحرى والنهرى.