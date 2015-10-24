قيادى بالدعوة السلفية عن مقتل أمين "النور": التكفيريون نفذوا أوامر الإخوان

قال سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، إن قتل التكفيريين للدكتور مصطفى عبد الرحمن، أمين حزب النور بشمال سيناء يؤكد أن التكفيريين راضون عن أداء جماعة الإخوان، وينفذون أوامرهم.

وأضاف عبد الحميد فى بيان منذ قليل: "لماذا لا نسمع عن اغتيلات الملثمين لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين؟، ولماذا يتعرض أعضاء حزب النور للتهديدات وحرق السيارات واستهداف مقرات الحزب ولا يتعرض أعضاء الإخوان للأذى..؟

واستطرد:"هل التكفيريون راضون عن الإخوان ولا يريدون استهدافهم، أم أن الإخوان أنفسهم هم من يُحرضون ويُخططون ويُنفذون كما تم ضبط كثير منهم يُحاول زرع قنابل أو يسقط جريحًا أو قتيلا أثناء انفجار العبوات التى يصنعها أو يزرعها؟، وذلك تنفيذًا لأوامر الجماعة أن تفجير أبراج الكهرباء من السلمية، وأن اغتيال القضاء فريضة شرعية، وأوامرهم بالتخريب والتدمير.