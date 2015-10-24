السيسى يبدأ جولة أسيويه تشمل الهند والإمارات والبحرين الثلاثاء المقبل

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء الجارى الجارى جولة خارجية تشمل كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، ومملكة البحرين. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيبدأ الجولة الخارجية بزيارة إلى دولة الامارات العربية المتحدة فى إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث ستُركز مباحثات الرئيس فى دولة الامارات على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجى القائم بين البلدين، لاسيما فى ضوء التحديات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، والتى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى العربي، خاصة فى ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى الهند للمشاركة فى القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع بين مصر والهند، واهتمام البلدين بتنميتها والبناء عليها من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما تأتى المشاركة المصرية فى إطار الدور الريادى لمصر على المستويين الأفريقى والدولي، واهتمامها بالقضايا الإفريقية، فضلاً عن حرصها على تنمية وتطوير علاقات القارة الإفريقية بمختلف القوى الدولية، ولا سيما الدول ذات الاقتصاديات البازغة مثل الهند.