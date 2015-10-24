نشرة ONA | «دويتش فيله» تستعين بشوبير.. إيمان الحصري في مواجهة «بهجت».. ومنى هلا تقدم «أصحاب الفرح»

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

شراكة بين صدى البلد ودويتش فيله حيث تستعين الأخيرة بشوبير في فقرة الرياضة بالنشرة الإخبارية في دويتش فيله الناطقة بالعربية أسبوعياً.. للمزيد

إيمان الحصري في مواجهة مع دكتور أحمد بهجت مالك قناة دريم،غداً، في الستات مايعرفوش يكدبوا، علي شاشة سي بي سي.. للمزيد

الإعلامي عمرو الكحكي يؤكد لـ”أونا” أن الشراكة مع دويتش فيله بمثابة استراتجية متطورة.. للمزيد

الفنانة منى هلا تقدم برنامج ” أصحاب الفرح ” علي شاشة التلفزيون العربي الأثنين المقبل، البرنامج تم تصويره في لبنان، وإنتاج شركة نوارة.. للمزيد

مأثر المرصفي مديرة البرامج في محطة راديو مصر، أكدت لـ”أونا” أن المحطة تبحث تقديم برنامج رياضي عقب الانتهاء من الانتحابات البرلمانية.. للمزيد

البروفسور محمد البستاوي نائب رئيس جامعة ماكماستر الكندية لشئون البحث العلمي، في ضيافة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج ” مصر تستطيع” للحديث عن مهامه والدور الذي تلعبه الجامعة، الليلة علي شاشة النهار اليوم.. للمزيد