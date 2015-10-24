أخبار عاجلة

للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نشرة ONA | «دويتش فيله» تستعين بشوبير.. إيمان الحصري في مواجهة «بهجت».. ومنى هلا تقدم «أصحاب الفرح»

Google+ Print
صورة مجمعة

صورة مجمعة

تقدم وكالة أنباء أونا  نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

شراكة بين صدى البلد ودويتش فيله حيث تستعين الأخيرة بشوبير في فقرة الرياضة بالنشرة الإخبارية في دويتش فيله الناطقة بالعربية أسبوعياً.. للمزيد

unnamed3-300x293

أرشيفية

إيمان الحصري في مواجهة مع دكتور أحمد بهجت مالك قناة دريم،غداً، في الستات مايعرفوش يكدبوا، علي شاشة سي بي سي.. للمزيد

إيمان الحصري

إيمان الحصري

الإعلامي عمرو الكحكي يؤكد لـ”أونا” أن الشراكة مع دويتش فيله بمثابة استراتجية متطورة.. للمزيد

عمرو الكحكي

عمرو الكحكي

الفنانة منى هلا تقدم برنامج ” أصحاب الفرح ” علي شاشة التلفزيون العربي الأثنين المقبل، البرنامج تم تصويره في لبنان، وإنتاج شركة نوارة.. للمزيد

أصحاب الفرح

أصحاب الفرح

مأثر المرصفي مديرة البرامج في محطة راديو ، أكدت لـ”أونا” أن المحطة تبحث تقديم برنامج رياضي عقب الانتهاء من الانتحابات البرلمانية.. للمزيد

ماسبيرو

ماسبيرو

البروفسور محمد البستاوي نائب رئيس جامعة ماكماستر الكندية لشئون البحث العلمي، في ضيافة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج ” مصر تستطيع” للحديث عن مهامه والدور الذي تلعبه الجامعة، الليلة علي شاشة النهار اليوم.. للمزيد

جزء من الحلقة

جزء من الحلقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر