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مؤتمر شوقي غريب: الانسجام مشكلة الإنتاج.. ولسنا في خطر

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مؤتمر شوقي غريب: الانسجام مشكلة الإنتاج.. ولسنا في خطر مؤتمر شوقي غريب: الانسجام مشكلة الإنتاج.. ولسنا في خطر

لا يشعر شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي بالقلق من خسارة فريقه الثانية في الدوري الممتاز على يد الاتحاد السكندري 1-0 اليوم السبت.

وبدأ الإنتاج مشواره في الدوري بخسارة من الإسماعيلي 2-0، قبل أن يسقط على يد يوسف أوباما مهاجم الاتحاد اليوم بهدف في الوقت الضائع.

وقال شوقي غريب في المؤتمر الصحفي: "عدد الفرص كانت قليلة للفريقين في الشوط الأول، ولكننا كنا أفضل في الشوط الثاني. ولكن هذه هي كرة القدم فمن يهدر الفرص قد يخسر في النهاية".

وتابع "الاتحاد استغل تدافع الإنتاج للهجوم من أجل تسجيل هدف الفوز. ولكني أهنئ الاتحاد على صناعة هذا الفريق الذي يتحسن باستمرار".

وواصل مضيفا "الاتحاد تطور عن مباراة أسوان الأولى وكان له الأفضلية، وأبارك لجهازه الفني على الفوز اليوم".

وأكمل "مشكلة الإنتاج حتى الآن هي غياب الانسجام بين اللاعبين، فلم يصل كل اللاعبين في نفس الوقت. ولازلنا نحتاج إلى وقت أكثر".

وأتم غريب "على أي حال، الدوري لايزال طويلا ولسنا في خطر. ولا يوجد داع للقلق في الوقت الحالي".

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