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رصد 1730 مخالفة التقطتها كاميرات المخالفات بتقاطعات الجيزة خلال شهر

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رصد 1730 مخالفة التقطتها كاميرات المخالفات بتقاطعات الجيزة خلال شهر رصد 1730 مخالفة التقطتها كاميرات المخالفات بتقاطعات الجيزة خلال شهر
أكد العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور قامت بتركيب كاميرات مراقبة بكل تقاطعات المحافظة تمتاز بتقنية عالية لرصد المخالفات المرورية، محذرًا كل قائدى المركبات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور تجنبًا لعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والبحوث أن كل الكاميرات التقطت 1730 مخالفة للعديد من السيارات التى ارتكبت تلك المخالفات أثناء تخطيها لـ11 تقاطعًا مروريًا بالمحافظة خلال شهر مؤكدًا أن 20 كاميرا ذات تقنية عالية متواجدة بكل التقاطعات تقوم برصد المخالفات إلكترونيًا وإرسال المخالفة لجهاز تحكم بالإدارة وطبع الورقة وإرسالها إلى النيابة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
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