جمارك نويبع تحبط 3 محاولات تهرب من سداد الرسوم الجمركية

تمكنت سلطات جمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم من إحباط ثلاث محاولات تهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن المحاولة الأولى كانت تهريب التفاح الأمريكي، حيث اشتبه مأمور الحركة محمود ذكرى فى مشمول البيان الجمركى باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير للإفراج عن رسالة تفاح جولدن منشأ أردنى، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 400ر18 طن من التفاح الأمريكى الأحمر، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 993ر116 ألف جنيه، وقيمة التعويضات بلغت 098ر35 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، أن المحاولة الثانية كانت تهريب دهانات مائية، حيث اشتبه حازم المصرى مأمور التعريفة فى مشمول البيان الجمركى الوارد من الأردن باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأنه معجون للديكور، وبالمعاينة الفعلية والعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تبين وجود 596 عبوة وزن العبوة 20 كيلوجرامًا من الدهانات المائية، لافتًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 508ر138 ألف جنيه والتعويضات 777ر18 ألف جنيه.

وأوضح، أن المحاولة الأخيرة كانت تهريب شعر طبيعي، حيث تم ضبط سائق شاحنة أردنى حاول تهريب بضائع غير خالصة الرسوم، وبتفتيش الشاحنة تم العثور على 410ر5 كيلوجرام من الشعر الحريمى الطبيعى بقيمة 4500 جنيه والرسوم بنحو 2000 جنيه.

وأشار إلى أن يحيى جاب الله رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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