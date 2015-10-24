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أهالى الشرقية يشيعون جنازة شهيد الواجب بالعريش

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أهالى الشرقية يشيعون جنازة شهيد الواجب بالعريش أهالى الشرقية يشيعون جنازة شهيد الواجب بالعريش
شيع الآلاف من أهالى مركز فاقوس محافظة الشرقية، جنازة المجند الشهيد محمد المهدى السيد "22عامًا" المجند بقسم ثالث العريش الذى استشهد صباح اليوم.

وخرج الجثمان في جنازة عسكرية من مسجد الشبراوى بقرية الدايدمون مسقط رأس الشهيد، شارك فيها السباعي عبد الرحمن رئيس المدينة نيابة عن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وهتف المشيعون: "لا إله إلا الله .. الشهيد حبيب الله".

يذكر أن المجند الشهيد لقى مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قول أمنى بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث العريش، ما أسفر عن استشهاد ضابط ومجندين، وإصابة 8 آخرين.

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