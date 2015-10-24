مؤتمر ضد المال السياسى وسماسرة الانتخابات فى قرية ببنى سويف

أقيم مساء اليوم بقرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بعنوان (شرفاء بلفيا ضد المال السياسى والسماسرة) شارك فيه المئات من أهالى القرية وأعلنوا جميعًا تبرؤهم من سماسرة الانتخابات الذين قبلوا أموال المرشحين لشراء أصوات الفقراء والأميين .

كما أكد الأهالى خلال المؤتمر أنهم يغارون على قريتهم التى تضم حوالى 17 ألف صوت وكانت طوال السنوات الماضية تؤثر فى فوز مرشحين ووصولهم إلى البرلمان مشددين على وقوفهم فى وجه من ضعفت نفوسهم أمام حفنة من المال وتلقينهم درسًا قاسيًا باختيار الأفضل من بين المرشحين ليكون واجهة مشرفة للمحافظة تحت قبة البرلمان.



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