مؤتمر ضد المال السياسى وسماسرة الانتخابات فى قرية ببنى سويف

أقيم مساء اليوم بقرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بعنوان (شرفاء بلفيا ضد المال السياسى والسماسرة) شارك فيه المئات من أهالى القرية وأعلنوا جميعًا تبرؤهم من سماسرة الانتخابات الذين قبلوا أموال المرشحين لشراء أصوات الفقراء والأميين .إعلان - Ads إعلان - Ads
كما أكد الأهالى خلال المؤتمر أنهم يغارون على قريتهم التى تضم حوالى 17 ألف صوت وكانت طوال السنوات الماضية تؤثر فى فوز مرشحين ووصولهم إلى البرلمان مشددين على وقوفهم فى وجه من ضعفت نفوسهم أمام حفنة من المال وتلقينهم درسًا قاسيًا باختيار الأفضل من بين المرشحين ليكون واجهة مشرفة للمحافظة تحت قبة البرلمان.
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