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بالفيديو – ريال مدريد يرفع شعار ' متصدر لا تكلمني '

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بالفيديو – ريال مدريد يرفع شعار ' متصدر لا تكلمني ' بالفيديو – ريال مدريد يرفع شعار ' متصدر لا تكلمني '

خطف ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بالفوز اليوم السبت على مضيفه سلتا فيجو 3-1 في قمة الجولة التاسعة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن سلتا فيجو الذي يحل وصيفا.

ويمتلك برشلونة فرصة معادلة عدد نقاط ريال مدريد في حال الفوز غدا الأحد على إيبار. ولكن الميرنجي سيظل متصدرا لفارق الأهداف الذي يصل الآن إلى 12 هدفا.

سجل أهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 8، ودانيلو في الدقيقة 23، ومارسيلو في الدقيقة 90.

فيما سجل نوليتو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 85.

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة، ولم ينتظر أكثر من 8 دقائق ليفتتح رونالدو الأهداف.

واستقبل رونالدو تمريرة جميلة من لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء، بتسديدة قوية.

لم يتوقف ريال مدريد، وافتتح دانيلو الظهير الأيمن سجله التهديفي مع الميرنجي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من خيسي.

أنقذ كيلور نافاس حارس ريال مدريد مرماه بعد مراوغتين من نوليتو من الناحية اليمنى ثم تمريرة ماكرة لاياجو أسباس داخل منطقة الجزاء الذي سددها، ولكن الكوستاريكي تألق في ابعادها.

عاد نافاس مجددا بتصدي اعجازي بعد ركلة حرة أرسل نوليتو منها عرضية حولها بابلو هيرناندز برأسه، ولكن حارس ريال مدريد أبعدها بشكل ولا أروع.

وزادت مهمة سلتا فيجو صعوبة، بعد طرد المدافع الأرجنتيني جوستافو كابرال في الدقيقة 57 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

حافظ ريال مدريد على تقدمه، مع محاولات من سلتا فيجو لتقليص الفارق نجحت في الدقيقة 85 عندما سدد نوليتو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يمين كيلور نافاس.

ومع اندفاع سلتا فيجو للهجوم، قتل مارسيلو أحلام أصحاب الأرض في التعادل بهدف ثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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