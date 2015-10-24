' لا أعرف كيف أنقذ كيلور نافاس أربعة أهداف بتلك الطريقة '

(إفي): أكد مانويل أجودو "نوليتو" لاعب سيلتا فيجا اليوم عقب خسارة فريقه بثلاثة أهداف لواحد من ريال مدريد في الجولة التاسعة بالدوري الإسباني إنه لا يعرف كيف تمكن حارس الملكي، الكوستاريكي كيلور نافاس من انقاذ "ثلاثة أو أربعة أهداف محققة".

وقال نوليتو في تصريحات تليفزيونية لـ(كانال بلوس) عقب المباراة: "لقد تصدى لثلاثة أو أربعة أهداف محققة ولا أعرف كيف قام بالأمر، ولكني سعيد بالعمل الذي قمنا به في ظل النقص العددي، الطرد كان مؤسفا".

وكان جوستافو كابرال لاعب سيلتا فيجو قد طُرد في الدقيقة 56.

واعتبر اللاعب أن فريقه على الرغم من اللعب منقوصا كان "قادرا" على تعقيد الأمور أمام ريال مدريد في آخر نصف ساعة.

وأكمل نوليتو "أعتقد أنه على الرغم من النتيجة يجب أن نشعر بالسعادة، حاولنا بكل شكل ممكن، ولكن كيلور يقدم مستوى رائع، الآن يجب علينا السير خطوة تلو الأخرى، لم تمر سوى تسع جولات، علينا التحلي بالواقعية".