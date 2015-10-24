القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول الطعن المطالب بإلغاء انتخابات دائرة إمبابة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، بعدم قبول الطعن المقام من محمد مرعى عبد الرسول المرشح بدائرة إمبابة، والذى طالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بالدائره رقم 10 ومقرها قسم إمبابة، وبطلان انتخابات الدائرة وإعادتها من جديد.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 3668 لسنة 70ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، حيث ذكر الطعن أن العملية الانتخابية فى إمبابة شابها البطلان والتجاوزات والتى تتمثل فى الرشاوى الانتخابية واستخدام الدعايا أمام اللجان بالداخل والخارج.