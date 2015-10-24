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مصرع 3 عمال أثناء حفر بيارة صرف بالمنيا

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مصرع 3 عمال أثناء حفر بيارة صرف بالمنيا مصرع 3 عمال أثناء حفر بيارة صرف بالمنيا
لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب آخر، أثناء قيامهم بحفر بيارة صرف صحى بملعب خماسى بقرية السلام التابعة لمركز سمالوط.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد بمصرع وإصابة 4 عمال بسمالوط، وعلى الفور انتقل المقدم محمود الجيار رئيس المباحث والرائد محمود الجبالى معاون المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين سقوط ماكينة شفط المياه داخل حفرة عمقها 6 أمتار أثناء وجود العمال بها لحفر بيارة صرف صحى لملعب خماسى، ما أسفر عن مصرع 3 عمال هم ربيع محمد 40 سنة فلاح، وأبو بكر مسلم 30 سنة فلاح، ومراضي سيد 25 سنة حاصل على دبلوم، وأصيب عبد المعز حماد 50 سنة جميعهم مقيمون بقرية السلام وتحرر محضر بالواقعة وجار انتشال جثث الضحايا.

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مصر 365