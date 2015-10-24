تجديد حبس إسراء الطويل 15 يومًا.. ونظر الجلسة المقبلة أمام الجنايات

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، 15 يومًا فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكانت المتهمة ظهرت مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، وانتظرتها أسرتها بمقر المحكمة لرؤيتها قبل العرض على النيابة.

وقالت دعاء الطويل، شقيقة المتهمة، إنه كان من المقرر زيارة شقيقتها اليوم فى سجن شبين القناطر، إلا أن إدارة السجن أخطرتهم بأنه تم استدعاء النيابة للمتهمة اليوم لحضور جلسة تجديد حبسها التى كان من المقرر انعقادها غدًا، ومن المقرر أن تنظر جلسة التجديد القادمة أمام قاضٍ المعارضات بمحكمة الجنايات.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد جددت حبس المتهمة فى القضية فى جلستها الماضية التى عقدت يوم 13 أكتوبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.