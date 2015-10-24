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النيابة تستكمل تحقيقات حادث "مركب الوراق" تمهيدا لإحالته للمحكمة

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النيابة تستكمل تحقيقات حادث "مركب الوراق" تمهيدا لإحالته للمحكمة النيابة تستكمل تحقيقات حادث "مركب الوراق" تمهيدا لإحالته للمحكمة
تسلمت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفى يحيى رئيس النيابة، ملف قضية غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته 40 مواطنا، من مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، لاستيفاء بعض النقاط الخاصة بسير التحقيقات، تمهيدا لإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة.

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ قرار بشأنها، إلا أنه تقرر إعادة القضية مرة أخرى للنيابة الجزئية بالوراق لاستيفاء بعض النقاط الخاصة بالتحقيقات.

تعود تفاصيل تلك القضية إلى شهر يوليو من العام الجارى حينما اصطدم صندل نقل بضائع بمركب نيلى ما تسبب فى مصرع 40 وإصابة 9 آخرين، وتوالت لنشات الإنقاذ عملية انتشال جثث الضحايا والمصابين، ووجهت جهات التحقيق اتهامات لسائقى الصندل و المركب النيلى بالإهمال الذى تسبب فى سقوط الضحايا.

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