القضاء الإدارى بالأقصر يؤجل نظر 11 طعنا على نتيجة الانتخابات لجلسة الغد

قضت محكمة القضاء الإدارى بالأقصر، برئاسة المستشار سيد هنداوى، مساء اليوم السبت، بتأجيل نظر جميع الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بدائرتى بندر الأقصر ومركز الأقصر وأرمنت لجلسة الغد، من أجل الحصول على كشوف المرشحين.

وكانت قد شملت قائمة الطعون التى تقدم بها المرشحون لانتخابات مجلس النواب صباح اليوم السبت، فى دائرة بندر الأقصر، والتى وصل فيها مرشح حزب المصريين الأحرار أحمد يوسف إدريس ومرشح حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أشرف شكير لجولة الإعادة، والذين تقدموا بتلك الطعون هم كل من (محمود يوسف أبو الليل وصلاح هاشم وعدنان الشقيرى وجمال محمد إسماعيل وعلاء عبد الرحمن)، وفى دائرة مركز الأقصر التى وصل فيها مرشح حزب مستقبل وطن، الطيرى حسن عبده، لجولة الإعادة مع المرشح المستقل عادل حرزالله، وتقدم بالطعون كل من (الحسينى بكرى النوبى، وأحمد إبراهيم وعبد النبى رشيدى وحشمت عبد النعيم ونصر الضوى).

كما تقدم المرشح محمد بهجت الصن المرشح عن دائرة مركز أرمنت بطعن أكد فيه وجود خطأ فى العملية الحسابية لعدد الأصوات الحاصل عليها بالدائرة، واختصم المرشحون فى طعونهم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ومدير أمن الأقصر ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، وطالبوا بإلغاء نتيجة الجولة الأولى فى الانتخابات.