بدء انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة جمع القمامة من المنازل بالإسماعيلية

شهد اليوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بدء انطلاق فعاليات منظومة الجمع السكنى الجديدة للقمامة والمخلفات مباشرة من المنازل والمحلات، والتى تم البدء فى تطبيقها بأحياء مدينة الإسماعيلية اعتبارًا من صباح اليوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.

وقام محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة بالمحافظة، بتفقد نقاط تجمع السيارات والعمال وإعطاء شارة بدء التشغيل التجريبى من خلال عدد 18 شركة مدعمة بعدد 48 سيارة مجهزة لجمع القمامة والمخلفات موزعة على الأحياء الثلاثة، بعد تقسيم كل حى منها إلى عدد من القطاعات والتى ضمت نقطة انطلاق من ميدان عرابى بحى أول ومنطقة الملاعب المفتوحة بجوار الاستاد بحى ثان وميدان عمر بن الخطاب بالمرحلة الخامسة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

وفى سياق متصل حرص محافظ الإسماعيلية على القيام بزيارة ميدانية تفقدية لمتابعة بدء اليوم الأول للتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة والمخلفات الجديد بمنطقة أبو عطوة بأول طريق الإسماعيلية _ السويس استكمالاً لمنظومة النظافة، رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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