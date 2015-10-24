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تحالف مرشحين بدائرة العامرية لإسقاط مرشح حزب النور فى الانتخابات

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تحالف مرشحين بدائرة العامرية لإسقاط مرشح حزب النور فى الانتخابات تحالف مرشحين بدائرة العامرية لإسقاط مرشح حزب النور فى الانتخابات
بدأت حرب الانتخابات تشتعل مرة أخرى بدائرة العامرية غرب الإسكندرية، والتى يتنافس فيها رزق راغب ضيف الله أحد رجال الأعمال، وأحمد خليل خير الله وأحمد الشريف، وزارع المنيسى، وأحمد الصقار، وحسين تعب، مرشحى حزب النور.

وبعد تخلى قبيلة العزائم عن مرشحهم رزق راغب ضيف الله بسبب نقض عهده معهم بشأن تحالفه لإنجاح مرشح العائلة محمد سلومة سعد العزومى، وبعد ظهور نتيجة الانتخابات وعدم نجاحه قرروا الانقلاب عليه وتحالفوا مع أحمد خليل مرشح حزب النور .

فيما تمكن رزق راغب ضيف الله من التحالف مع اثنين من المرشحين كلاً من أحمد الصقار وحسين تعب، للتصدى لمرشحى حزب النور بالدائرة والتى ارتفع عدد أصوات ناخبيهم فيها لأرقام استحقوا من خلالها الوصول إلى جولة الإعادة.

وعلى صعيد آخر، يسعى حزب النور بدائرة المنتزه للتحالف مع المرشحين بدائرة المنتزه أول لاقتناص مقعد بالدائرة التى ستحصل على 4 مقاعد، حيث يقوم المرشح حلومة محروس بعقد لقاءات مستمرة مع المرشحين السبعة الذين يخوضون جولة الإعادة، وحتى الآن لم يصلوا إلى اتفاق نهائى مع أحدهم.

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مصر 365