أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد سير العمل في المباني الجديدة

Google+ Print
بالصور.. نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد سير العمل في المباني الجديدة بالصور.. نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد سير العمل في المباني الجديدة
تفقد اليوم الأستاذ الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، سير العمل فى إنشاءات المبانى الجديدة الخاصة بكليات التربية والتربية النوعية، مطالبًا الشركة المنفذة للمباني بسرعة الانتهاء من أعمال البناء والتجهيزات بالمباني حتى تساهم في تيسير العملية التعليمية واستلام المباني في أسرع وقت ممكن.

رافقه خلال الجولة التفقدية الأستاذ الدكتور سعيد القاضى عميد كلية التربية والأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عبد الحى على محمود وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصطفى حسيب وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365