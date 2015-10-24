بالصور.. نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد سير العمل في المباني الجديدة

تفقد اليوم الأستاذ الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، سير العمل فى إنشاءات المبانى الجديدة الخاصة بكليات التربية والتربية النوعية، مطالبًا الشركة المنفذة للمباني بسرعة الانتهاء من أعمال البناء والتجهيزات بالمباني حتى تساهم في تيسير العملية التعليمية واستلام المباني في أسرع وقت ممكن.

رافقه خلال الجولة التفقدية الأستاذ الدكتور سعيد القاضى عميد كلية التربية والأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عبد الحى على محمود وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصطفى حسيب وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.



>