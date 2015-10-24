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"شباب الخير" بكفر الشيخ توزع ملابس على أطفال الأسر الأكثر احتياجًا

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"شباب الخير" بكفر الشيخ توزع ملابس على أطفال الأسر الأكثر احتياجًا "شباب الخير" بكفر الشيخ توزع ملابس على أطفال الأسر الأكثر احتياجًا
وزعت جمعية "شباب الخير" بقرية الحمراء بمحافظة كفر الشيخ، ملابس على أطفال المدارس اليتامى والمحتاجين، كما قام مسئولو الجمعية خلال حفل خيرى بتوزيع هدايا عينية على التلاميذ والأسر.

من جهته قال سعد سالم السويسى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الجمعية تبذل جهودًا هدفها نشر المحبة ورسم البهجة على وجه كل المحتاجين، وتقديم المساعدة لأهل القرية فهى لا تقل شأنًا عن أى جمعية خيرية أخرى، مشيرًا إلى أن أهالى القرية يثمنون هذا الدور ويشيدون به ويحملون أعباءً لا تقل عن ممثلى الجمعية فى شىء.

وأوضح خالد بخيت، عضو مجلس الإدارة، أن الجمعية لن تقتصر فقط على هذه الأنشطة التى تقدمها من خدمات، بل تتطلع لأهداف سامية من أجلها رفع شأن القرية وتلبية جميع احتياجاتها من محو أمية وعلاج وفصول تقوية وغيرها.

من جهته طالب الإعلامى محمد أبو زيد عضو مجلس ادارة الرجمعية بضرورة تطوير جمعية شباب الخير بالحمراء، لتصل إلى إقامة مشروعات تخدم أهل البلد والبلاد المجاورة من محو أمية ومستشفيات وغيرها حتى يتسنى لها سد العجز فى طلب المحتاجين من الفقراء، مقترحًا عمل مبادرة تزويج ثلاث فتيات معاقات أو أكثر كحقهن فى الحياة والعيش الكريم على أن يرعى هذه المبادرة بنفسه بالتنسيق مع جمعية الخير بالحمراء.
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