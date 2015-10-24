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المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان أمين حزب النور بشمال سيناء

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المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان أمين حزب النور بشمال سيناء المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان أمين حزب النور بشمال سيناء
أدى المئات من أهالى العريش وأبناء الصعيد المقيمين فى شمال سيناء صلاة الجنازة على جثمان الدكتور مصطفى عبدالرحمن أمين حزب النور والمرشح البرلمانى بشمال سيناء، والذى اغتاله مجهولون عصر اليوم بالعريش.

وصرحت نيابة شمال سيناء بدفن الجثمان وحمله الأهالى مترجلين من مشرحة مستشفى العريش إلى مسجد المصطفى المجاور للمستشفى فى مسيرة صامته حرص خلالها الجميع على عدم إطلاق أى شعارات مرددين فى همس "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وأقيمت صلاة الجنازة أعقبها كلمة لشقيقه قال فيها: إنه تم اغتياله وهو صائم وفى طريقه لأداء صلاة العصر بالمسجد.

وألقى الشيخ الشحات مدير إدارة الدعوة بأوقاف شمال سيناء كلمة ذكر فيها جانب من خصاله، وعقب الصلاة حمل الجثمان فى سيارة تكريم الموتى لدفنه فى بلدة شطورة بسوهاج، وتحرك موكب جنائزى ضم عشرات من حافلات نقلت أقاربه فى طريقهم لسوهاج لدفن جثمانه.

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