بالصور.. توقيع الكشف الطبى على 1090 مريضًا بقافلة طبية بقرية "السعيدية" بالفيوم

نظمت مديرية الصحة بالفيوم، قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة بدران الخيرية فى قرية السعيدية التابعة لمركز سنورس، تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وترأست القافلة الدكتورة ماجدة رشدى مدير الرعاية الأساسية بالمديرية.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على 1060 من أهالى القرية فى 9 تخصصات، حيث تم توقيع الكشف على 315 طفلاً و16 كشفًا بالسونار و55 كشفًا فى تخصص المسالك البولية و17 حالة كشف جراحة و140 كشف باطنة و175 تخصص رمد و150 كشف تخصص جلدية و77 كشف فى تخصص النساء والتوليد و115 كشف فى تخصص العظام.

يذكر أن مؤسسة بدران الخيرية تنفذ قوافل طبية بالفيوم منذ شهر يونيو 2015 حتى يونيو القادم عام 2016 لمدة سنة بمعدل قافلة كل شهر وفق خطة وضعتها الجمعية بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم ، ويتم توفير وسيلة انتقال مجانية للحالات التى تحتاج لعمليات أو أشعة أو فحوص والقافلة مزودة بألعاب للأطفال يتم توزيعها على الأطفال الذين يتم الكشف عليهم.



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