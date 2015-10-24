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ميدو لـ في الجول: خروج شيكابالا من قائمة الإسماعيلي أمام المقاولون

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ميدو لـ في الجول: خروج شيكابالا من قائمة الإسماعيلي أمام المقاولون ميدو لـ في الجول: خروج شيكابالا من قائمة الإسماعيلي أمام المقاولون

خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الإسماعيلي المعار من الزمالك من قائمة الدراويش في مواجهة المقاولون اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وشارك شيكابالا رسميا لأول مرة مع الإسماعيلي كبديل، في مباراة الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي، والتي فاز بها الدراويش 2-0.

وقال ميدو لـFilGoal.com من ملعب المقاولون: "استبعدنا شيكابالا من قائمة المباراة، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية".

وتابع "الإصابة ليست قوية، ولكننا فضلنا عدم المجازفة باللاعب".

وواصل متما "هدفنا في الفترة الحالية إشراك شيكابالا في المباريات بشكل تدريجي، ولذلك لن نغامر بإشراكه إلا في حال جاهزيته بنسبة 100%".

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